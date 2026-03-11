VILLARRUEL APROVECHÓ EL ESCANDALO DEL «DESLOMADO» ADORNI

La vicepresidenta se hizo eco de los cuestionamientos contra el jefe de Gabinete, por llevar a su esposa en la comitiva presidencial que viajó a EE.UU. cargándole al viaje oficial parte del costo de ese paseo particular.

“El ajuste lo va a pagar la política… Jajajaj”, fue el irónico mensaje que la titular del Senado publicó en su cuenta de Instagram junto con una fotografía de Adorni y una crítica por el escándalo que acaba protagonizar.

“Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe”, dijo el funcionario durante la entrevista en la que intentó defender el viaje de su mujer.