IMÁGENES DRAMÁTICAS: FUERTE TERREMOTO EN FILIPINAS DEJÓ AL MENOS 36 MUERTOS

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas.

El impacto más grave se registró en Ciudad General Santos, donde varios edificios sufrieron daños estructurales y algunos colapsaron por completo. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad acudieron a distintas zonas para asistir a los afectados y participar en tareas de rescate.

“Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates”, declaró el sargento Robert Dagon, integrante de la policía de Ciudad General Santos.

El funcionario agregó que “varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron”, al describir la magnitud de los daños observados tras el terremoto.

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de destrucción en distintos puntos de la ciudad. En una de las grabaciones se observó el derrumbe parcial de un centro comercial, mientras que otro registro mostró el colapso de un edificio escolar.

En uno de los videos se escuchó a una persona gritar: «¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó!“, mientras presenciaba la caída de la estructura.

La preocupación también se extendió a otros países de la cuenca del Pacífico ante la posibilidad de un tsunami. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podrían registrarse olas en las costas de Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guineadurante las tres horas posteriores al sismo.

En Indonesia, las autoridades ordenaron este lunes la evacuación de zonas costeras del norte del país por el riesgo de tsunami. Según informó la agencia nacional de gestión de desastres, los funcionarios de Manado, capital de la provincia de Sulawesi del Norte, de Gorontalo y de las islas Sangihe recibieron instrucciones de trasladar de inmediato a los residentes hacia terrenos más elevados.

El organismo señaló que existía riesgo de alteraciones en el nivel del mar cerca del epicentro y recomendó mantener una vigilancia permanente sobre las comunidades costeras.