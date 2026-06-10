QUITILIPI TRES DETENIDOS EN LA SIESTA: UNO POR HURTO Y DOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Todas las intervenciones las realizaron los agentes de la Comisaría de Quitilipi.

..Entre las 14 y las 16:45 de hoy, los agentes de la localidad intervinieron en tres hechos en los que detuvieron a los principales implicados. Primero detuvieron a un ciudadano buscado por una causa de “supuesto hurto” y más tarde aprehendieron a un hombre de 27 años por “supuestas amenazas” y a otro por lesiones leves. Ambos en contexto de violencia de género.

Esta siesta, los agentes de la Comisaría recibieron un oficio que ordenaba la detención de un ciudadano de 20 años bajo una causa de “supuesto hurto” y, cerca de las 14, el personal logró aprehenderlo.

Más tarde, a eso de las 16, los mismos efectivos detuvieron a un ciudadano de 27 años por la causa de “supuestas amenazas”. El hombre había sido denunciado por una joven de 17 años el 30 de mayo que expuso las amenazas tras la ruptura de una relación con el aprehendido.

Exactamente 45 minutos más tarde, los efectivos de la Comisaría de Quitilipi aprehendieron a un hombre de 31 años bajo la causa de “supuestas lesiones leves calificadas agravadas por el vínculo en el contexto de violencia de género”. La exposición la habría realizado la pareja del detenido después de sufrir agresiones verbales y físicas, pero ella no quiso realizar la denuncia por haber sufrido una crisis nerviosa que le impidió dar cuenta de lo ocurrido. El sospechoso fue detenido de igual manera según las órdenes de la fiscalía.

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