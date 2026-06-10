SEGURIDAD VIAL: MATKOVICH ENCABEZÓ EN SÁENZ PEÑA UNA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el Gobierno provincial desarrolló la 3ª Jornada Recreativa de Seguridad y Educación Vial con actividades destinadas a promover hábitos responsables en el tránsito y fortalecer la prevención desde edades tempranas.

Sáenz Peña fue sede, este miércoles, de la 3ª Jornada Recreativa de Seguridad y Educación Vial, una propuesta impulsada por el Ministerio de Seguridad, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial. La jornada se desarrolló en el Centro Cívico y Cultural (Ex Ferichaco), organizada por la Subsecretaría de Seguridad Vial, con el objetivo de promover conductas responsables en la vía pública, generar conciencia sobre la prevención de siniestros viales y fortalecer la educación vial como herramienta fundamental para el cuidado de la vida.

Acompañaron la actividad el subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña; el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini; el intendente de Las Breñas, Omar Machuca; el diputado nacional Gerardo Cipolini; representantes de Gendarmería Nacional, Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, además de funcionarios, concejales, docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

Durante su discurso, el ministro Matkovich destacó la importancia de acercar este tipo de iniciativas al interior provincial y fortalecer el trabajo conjunto con los municipios. “Para nosotros ha sido muy importante definir a Sáenz Peña como el lugar de encuentro en esta tercera jornada de Seguridad Vial, porque queremos seguir teniendo esta visión que apunta, fundamentalmente, a atender las demandas de las ciudades del interior”, expresó.

Asimismo, valoró el compromiso de los gobiernos locales en materia de tránsito, seguridad ciudadana y monitoreo preventivo, y señaló que estas experiencias deben convertirse en políticas públicas sostenidas en toda la provincia.

El ministro también advirtió sobre la persistencia de altos índices de siniestralidad vial y llamó a redoblar los esfuerzos de prevención. “Las muertes en nuestras rutas y en nuestras calles nos siguen doliendo. Lo que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados”, afirmó.

En esa línea, destacó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero para consolidar acciones preventivas y educativas en todo el territorio chaqueño.

Por su parte, el subsecretario Rafael Acuña remarcó que la construcción de una verdadera cultura vial requiere un cambio profundo de hábitos y conductas. “Los cambios significativos en materia de seguridad vial no solamente van a venir de la mano de mejores normativas o infraestructura, sino fundamentalmente de cómo aprendemos a conducirnos de manera responsable en la vía pública”, sostuvo.

A su turno, el intendente Bruno Cipolini destacó el rol de las escuelas en la formación ciudadana y consideró fundamental incorporar la educación vial como un valor cotidiano en la enseñanza de niños y jóvenes.

La jornada incluyó capacitaciones sobre conducción segura, espacios de concientización sobre Alcohol Cero, simuladores de conducción y de vuelco, una pista infantil de educación vial, exhibiciones institucionales y propuestas recreativas destinadas a estudiantes y familias.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la construcción de una nueva cultura vial exige el compromiso permanente del Estado, las instituciones educativas y la comunidad en su conjunto, promoviendo el respeto por las normas de tránsito como una herramienta clave para preservar la vida. “Debemos trabajar para tener un tránsito más seguro y más responsable, porque eso hace a una mejor ciudadanía y a una mejor convivencia entre vecinos, automovilistas y peatones”, concluyó Matkovich.

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