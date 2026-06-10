CUÁNDO VUELVEN A SUS CLUBES LOS JUGADORES QUE ACOMPAÑARON A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LOS AMISTOSOS
Los futbolistas convocados para los amistosos ante Honduras e Islandia seguirán entrenándose con la Albiceleste unos días más antes de regresar al país.
La Selección Argentina ya dejó atrás los amistosos frente a Honduras e Islandia y se enfoca plenamente en el debut en el Mundial 2026 ante Argelia. Sin embargo, varios de los jóvenes futbolistas que fueron convocados únicamente para esos compromisos todavía permanecerán junto a la delegación.
Según trascendió en las últimas horas, los jugadores que se sumaron como invitados para acompañar la preparación del equipo campeón del mundo continuarán entrenándose durante algunos días más bajo las órdenes de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. La intención es que permanezcan junto al plantel hasta el miércoles 17 de junio, es decir, un día después del estreno de la Albiceleste en el Mundial frente a Argelia, programado para el martes 16 a las 22.
La decisión responde a una cuestión reglamentaria. Hasta 24 horas antes del primer partido, el cuerpo técnico tiene la posibilidad de realizar modificaciones en la lista definitiva si algún integrante sufre una lesión. Por ese motivo, Scaloni optó por mantener cerca a varios jugadores que podrían convertirse en alternativas de emergencia en caso de ser necesario.
Quiénes son los jugadores que acompañan a la Selección
Los futbolistas convocados para colaborar en la preparación fueron Santiago Beltrán, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. La mayoría tuvo participación en el amistoso ante Honduras. Los únicos que no sumaron minutos fueron Ovando y Escobar, quienes igualmente formaron parte de los entrenamientos y la convivencia con el plantel mayor.
Uno de los casos que más atención genera es el de Agustín Giay. El lateral de Palmeiras fue titular frente a Islandia y aparece como una de las opciones que podrían ser consideradas si se produjera alguna baja de último momento.
Más allá de que en los próximos días regresarán a sus clubes, la experiencia representó una oportunidad única para todos ellos. Además de compartir entrenamientos con los campeones del mundo, varios lograron captar la atención del cuerpo técnico y podrían volver a ser observados de cara a futuras convocatorias de la Selección Argentina.