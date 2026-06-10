AVIA TERAI: ZDERO CONSTATÓ EL AVANCE DE OBRAS EN LA EES N° 27 Y RATIFICÓ SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

”Cada vez que estamos en una localidad, nos acercamos a las instituciones para ver cómo avanzan las intervenciones que estamos llevando adelante. Siempre es importante estar al lado de los docentes, escucharlos y acompañar a toda la comunidad educativa”, expresó Zdero.

El gobernador estuvo en la Escuela de Educación Secundaria N° 27 de Avia Terai para supervisar el avance de las obras de refacción que se ejecutan en el establecimiento y además, hacer entrega de ventiladores destinados a mejorar las condiciones de las aulas.

Zdero señaló también que los trabajos forman parte de una política integral de recuperación de la infraestructura escolar que se desarrolla en toda la provincia mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno y los municipios.

En ese contexto, destacó la entrega de ventiladores para las aulas que aún requerían equipamiento. Los mismos fueron adquiridos con recursos obtenidos a través de la subasta de vehículos en desuso pertenecientes al Estado provincial. “Esa recaudación nos permite invertir en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños, ya sea mediante la compra de ventiladores para escuelas, la refacción de centros de salud o la incorporación de ambulancias”, explicó.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, valoró el trabajo conjunto que se viene realizando para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y recordó que actualmente las intervenciones alcanzan a casi 400 escuelas de toda la provincia. “Estamos trabajando de manera coordinada para dar respuestas concretas a las necesidades de las instituciones. Estas obras representan una mejora significativa para docentes y estudiantes, garantizando espacios más adecuados para el aprendizaje”, señaló.

Finalmente, la directora de la EES N° 27, Adriana Michunovich, agradeció la presencia del gobernador y destacó el impacto de las obras para la comunidad educativa. “La verdad es que fue una visita muy grata. Estas refacciones representan un avance muy importante para nuestra escuela. También agradecemos la entrega de ventiladores para las aulas que aún necesitaban ese equipamiento. Hace mucho tiempo veníamos gestionando estas mejoras y hoy vemos respuestas concretas”, manifestó.

La institución cuenta con una matrícula de 554 alumnos, quienes se verán beneficiados por las obras y el equipamiento incorporado, fortaleciendo así las condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.

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