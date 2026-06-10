SECHEEP informa que se realizaron con éxito los trabajos programados en la ciudad de Juan José Castelli, consistentes en la reparación e instalación de nuevos seccionamientos sobre la línea L6C, que abastece a parte del centro de la localidad.

Estas tareas resultan fundamentales para mejorar la operación de la red eléctrica, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante eventuales contingencias o emergencias en el servicio.

Agradecemos a los usuarios por su comprensión y al personal técnico por el compromiso demostrado durante la ejecución de los trabajos.

GERENCIA ZONA NORTE – SECHEEP

“Sumar esfuerzos para multiplicar resultados” es una premisa que refleja el trabajo conjunto entre el personal de la Gerencia Zona Norte, el Directorio de SECHEEP y el Gobierno Provincial, permitiendo concretar obras que fortalecen la infraestructura eléctrica y mejoran la calidad de vida de todos los chaqueños.

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