SECHEEP INFORMA QUE SE REALIZARON CON ÉXITO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA CIUDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI
SECHEEP informa que se realizaron con éxito los trabajos programados en la ciudad de Juan José Castelli, consistentes en la reparación e instalación de nuevos seccionamientos sobre la línea L6C, que abastece a parte del centro de la localidad.
Estas tareas resultan fundamentales para mejorar la operación de la red eléctrica, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante eventuales contingencias o emergencias en el servicio.
Agradecemos a los usuarios por su comprensión y al personal técnico por el compromiso demostrado durante la ejecución de los trabajos.
GERENCIA ZONA NORTE – SECHEEP
“Sumar esfuerzos para multiplicar resultados” es una premisa que refleja el trabajo conjunto entre el personal de la Gerencia Zona Norte, el Directorio de SECHEEP y el Gobierno Provincial, permitiendo concretar obras que fortalecen la infraestructura eléctrica y mejoran la calidad de vida de todos los chaqueños.