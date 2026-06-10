TARJETA TUYA CELEBRA EL DÍA DEL PADRE CON PROMOCIONES PARA ELEGIR EL MEJOR REGALO

Estarán vigentes desde el jueves 18 al domingo 21 de junio. Se podrá comprar en 6 cuotas sin interés o en 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope.

Nuevo Banco del Chaco tendrá una promoción con Tarjeta Tuya para acompañar a las familias y al comercio local en la celebración del Día del Padre. Desde el jueves 18 al domingo 21 de junio, habrá dos opciones para comprar el regalo de papá: 6 cuotas sin interés o 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope, en comercios adheridos de toda la provincia.

En esta promoción Día del Padre con Tuya participan los rubros: indumentaria, marroquinería, zapaterías, perfumerías, joyerías regalarías, ópticas, vinotecas.

Además, para celebrar esta fecha tan importante para la familia, se podrá comprar en carnicerías y pagar en restaurantes con la promoción Día del Padre con Tuya: 6 cuotas sin interés o 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope.

La promoción de Nuevo Banco del Chaco busca acompañar a las familias para que regalar y celebrar sea más favorable y sencillo, así como también fortalecer y potenciar las ventas de los comercios chaqueños.

Día del Padre con Tuya es una promoción exclusiva, resultado de un trabajo conjunto entre el banco chaqueño y Unicobros, su Fintech de soluciones de cobro. Con esta iniciativa, el Directorio de NBCH reafirma el compromiso de acompañar a sus clientes con beneficios accesibles, que impulsan el desarrollo de la economía de toda la provincia. Para ello, la entidad pone a disposición de todas las actividades comerciales y productivas herramientas financieras que favorecen tanto el consumo como el comercio.

Tarjeta Tuya

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Además de todas las promociones y planes, los nuevos usuarios pueden ahorrar hasta $20.000 con el beneficio adicional de Primera compra: 30% de bonificación en el primer pago en 2 o más cuotas con Tuya.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del servicio NBCH Atiende en el WhatsApp verificado 362 416 1290.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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