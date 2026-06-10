CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 11 DE JUNIO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo; en tanto, siguen los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

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