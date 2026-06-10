DIBU MARTÍNEZ ACORDÓ SU CONTRATO CON JUVENTUS Y PODRÍA DEJAR ASTON VILLA TRAS EL MUNDIAL 2026
Emiliano Martínez alcanzó un acuerdo con Juventus y ahora resta la negociación con Aston Villa para definir su futuro.
Emiliano Martínez podría protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado europeo tras el Mundial 2026. El arquero de la Selección Argentina llegó a un acuerdo contractual con Juventus y aguarda que el club italiano alcance un entendimiento con Aston Villa para concretar la transferencia.
La posibilidad de ver al arquero campeón del mundo en la Serie A tomó fuerza en las últimas horas luego de que medios italianos revelaran avances importantes en las negociaciones entre Juventus y el entorno del futbolista. Según informó Tuttosport, Dibu aceptó la propuesta de la Vecchia Signora y considera que el desembarco en el fútbol italiano representa un paso importante en esta etapa de su carrera. El acuerdo contempla un contrato por tres temporadas.
La información fue ampliada por Sky Sport, que aseguró que existe un entendimiento prácticamente total entre la institución de Turín y el entorno del arquero argentino. Incluso, el marplatense habría aceptado reducir sus pretensiones salariales respecto de lo que percibe actualmente en Inglaterra para facilitar la operación.
De acuerdo con la prensa italiana, el siguiente paso será la negociación directa entre Juventus y Aston Villa. El club inglés mantiene contrato con Martínez hasta 2029 y todavía no definió si aceptará desprenderse de una de sus principales figuras. La dirigencia de Juventus busca cerrar la incorporación sin realizar un desembolso excesivo. En el club consideran que, a pesar de la jerarquía y experiencia internacional del arquero, la operación debe ajustarse a sus parámetros financieros.
Aston Villa define el futuro del Dibu Martínez
Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, viene de conquistar la Europa League con Aston Villa y asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Su rendimiento en la Premier League durante las últimas temporadas lo posicionó entre los arqueros más destacados del continente y despertó el interés de varios clubes europeos.
No es la primera vez que Juventus intenta avanzar por el argentino. Según trascendió, el interés se remonta a los últimos meses, aunque en aquel momento la posibilidad de incorporar a Alisson frenó las conversaciones. Con esa alternativa descartada, el club italiano retomó los contactos con Gustavo Goni, representante del futbolista.
Mientras tanto, el arquero mantiene el foco puesto en su recuperación física y en el inicio del Mundial 2026. La Selección Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia y buscará defender el título obtenido en Qatar dentro del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.