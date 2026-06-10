A UN AÑO DE LA CONDENA A CRISTINA KIRCHNER, UNA MULTITUD CONGREGÓ FRENTE A SU CASA
Militantes peronistas marcharon al departamento donde CFK cumple con prisión domiciliaria, tras ser condenada en la causa Vialidad.
A un año de la condena por la causa Vialidad a la expresidenta Cristina Kirchner, una multitud marchó y se congregó en las afueras de su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para exigir su liberación inmediata, en lo que entienden que fue una sentencia injusta.
Como era de esperarse, la exmandataria salió al balcón y correspondió al amor de su gente, que agitaba los brazos al ritmo de «Ji Ji Ji», la mítica canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a pocos días de la muerte de Indio Solari, quien simpatizaba con la expresidenta.
El mensaje de Axel Kicillof a un año del fallo contra Cristina Kirchner
El gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó que hace un año la líder del kichnerismo recibía el adverso fallo por la causa Vialidad y escribió: «Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real«.
Y añadió: «Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber'».
En ese sentido, denunció: «Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia».
«Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos. Todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia«, sostuvo, en dirección a Javier Milei.
«A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa», concluyó.