CRISTINA KIRCHNER SALIÓ AL BALCÓN, CANTÓ EL HIMNO JUNTO CON LA MILITANCIA Y BAILÓ AL RITMO DE JI JI JI
A un año de la condena por la causa Vialidad, CFK se mostró cercana a su gente, que no dudó en visitarla en las afueras de su departamento.
El reclamo por la libertad de Cristina Kirchner se hizo sentir con fuerza en el barrio porteño de Constitución, a un año de la sentencia en el caso Vialidad. Una masiva convocatoria rodeó su departamento de la calle San José al 1111 para manifestar su rechazo a lo que consideran un fallo injusto.
El momento más álgido de la marcha se vivió cuando la exmandataria salió a responder el afecto de sus seguidores desde el balcón y cantó el Himno Nacional a unísono con su gente. Luego de eso, los brazos en alto se movían al compás de «Ji Ji Ji», un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que resonó con fuerza, transformando la protesta en un homenaje tanto para ella como para Indio Solari, el músico simpatizante de su gestión que falleció recientemente.
Por supuesto, Cristina se mostró alegre y bailó al ritmo de esa canción de rock, correspondiendo al afecto de sus militantes.
«Vivir solo cuesta vida»: Cristina Kirchner recordó a Indio Solari
La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se sumó a las profundas muestras de dolor por el fallecimiento de Indio Solari el pasado viernes, con un emotivo y simbólico mensaje en sus redes sociales. La exmandataria y el artista popular, junto a su familia, mantenían un estrecho vínculo.
Para despedir al emblemático fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la exmandataria publicó una fotografía del músico acompañada por una de las frases más icónicas de la discografía ricotera, extraída de la canción «Ropa sucia».
«Vivir solo cuesta vida», escribió Cristina Kirchner, junto a una imagen del cantante en pleno show.