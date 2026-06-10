¡ CHACO JUEGA 3° EDICIÓN!
Juan José Castelli
Lanzamiento de la 3° edición – 2026- de este gran programa deportivo provincial.
Acompañamos al vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, junto al equipo de profesores, entrenadores y jóvenes comprometidos con el deporte local.
El deporte es una herramienta clave para la integración y el desarrollo de nuestros chicos.
Nos llena de orgullo poder generar y articular estos espacios de encuentro y crecimiento en cada rincón de la provincia.
¡Vamos por más deporte, inclusión y futuro para nuestra juventud!