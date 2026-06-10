Mié. Jun 10th, 2026

¡ CHACO JUEGA 3° EDICIÓN!

por Redaccion J 5 minutos atrás
Juan José Castelli
Lanzamiento de la 3° edición – 2026- de este gran programa deportivo provincial.🇦🇷⚽️🏐🎾
🏑
Acompañamos al vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, junto al equipo de profesores, entrenadores y jóvenes comprometidos con el deporte local. 👏
El deporte es una herramienta clave para la integración y el desarrollo de nuestros chicos.
Nos llena de orgullo poder generar y articular estos espacios de encuentro y crecimiento en cada rincón de la provincia. 🗺️✨
¡Vamos por más deporte, inclusión y futuro para nuestra juventud!

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