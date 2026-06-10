CASTELLI: INTENSIFICAN LOS TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE RAMAS Y DESCACHARRADO EN CALLE SALTA

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Juan José Castelli intensifica las tareas de recolección de ramas de poda y descacharrado sobre calle Salta, desde avenida Hipólito Yrigoyen en sentido norte.

Los trabajos se desarrollan en el marco de los operativos programados de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de retirar restos verdes, cacharros y otros elementos en desuso que puedan generar focos de contaminación o favorecer la proliferación de insectos.

Desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos, respetando los cronogramas establecidos para la disposición de ramas y cacharros, a fin de optimizar las tareas y mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Relacionado