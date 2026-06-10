10 AÑOS DE GENSUS Y UN NUEVO CAPÍTULO PARA EL ALGODÓN: PRESENTARON UNA TECNOLOGÍA QUE MEJORA PRODUCCIÓN Y CALIDAD

En Avia Terai, este miércoles, el gobernador Leandro Zdero acompañó el 10° aniversario de Gensus S.A. y el lanzamiento de “Arandú”, una innovación biotecnológica destinada al cultivo de algodón que representa un importante avance para el sector productivo argentino y, especialmente, para la provincia del Chaco.

Durante el acto, el mandatario provincial, acompañado por el ministro de la Producción, Oscar Dudik, felicitó a los directivos y al equipo de la firma por el camino recorrido y destacó la importancia de fortalecer las alianzas estratégicas entre el Estado, el sistema científico-tecnológico y el sector productivo. “Confianza y esperanza son dos conceptos fundamentales para seguir creciendo. Debemos recuperar la confianza en el trabajo conjunto y en un Estado eficiente, colaborativo y comprometido con quienes invierten, producen y generan oportunidades”, expresó el mandatario. Asimismo, remarcó el valor histórico y estratégico del algodón para la provincia: “Este cultivo forma parte de nuestra identidad, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro. La incorporación de tecnología, innovación y genética de avanzada nos permite mejorar la producción y la calidad de la fibra, generando más competitividad para el sector”.

El gobernador también destacó que el fortalecimiento del sistema productivo es clave para el desarrollo provincial. “Estamos convencidos de que el sector productivo es quien va a sacar al Chaco adelante. Por eso acompañamos cada iniciativa que impulse inversiones, empleo y agregado de valor”, sostuvo.

La nueva tecnología incorpora tolerancia a herbicidas, además de protección frente a determinados lepidópteros, dos de los principales desafíos que enfrenta el cultivo. El desarrollo es resultado de un trabajo articulado entre organismos públicos y privados, con la participación del INTA Sáenz Peña y la empresa Gensus.

Por su parte, el presidente de Gensus S.A., Pablo Vaquero, señaló que la jornada representó un doble motivo de celebración para la empresa, al coincidir el lanzamiento de la nueva variedad conmemorativa con el décimo aniversario de la firma. “Es un día muy especial para nosotros. La presentación de esta nueva tecnología representa un paso muy importante para el productor y para toda la cadena algodonera. Además, nos llena de orgullo celebrar nuestros primeros diez años trabajando para aportar innovación y herramientas que mejoren la competitividad del sector”, manifestó.

Vaquero agradeció el acompañamiento del Gobernador y valoró el reconocimiento recibido durante el acto. “Nos da fuerzas para seguir creciendo y desarrollando nuevas soluciones. Este es apenas el comienzo de un camino que busca consolidar más innovación y más oportunidades para la producción”, afirmó.

Del evento participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de entidades productivas, técnicos, investigadores y productores de toda la región, quienes coincidieron en destacar la importancia de la innovación tecnológica para el futuro de la actividad algodonera.

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