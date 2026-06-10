AVANZA LA INVESTIGACIÓN TRASLADARON A UNA PRISIÓN FEDERAL A LOS TRES DETENIDOS POR LA DESAPARICIÓN DE AXEL GONZÁLEZ

La medida fue ordenada por el Equipo Fiscal N° 14. Los imputados fueron alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal.

En el marco de la investigación por la desaparición de Axel Alejandro González, de 21 años, la Justicia dispuso el traslado de los tres detenidos vinculados a la causa a la Prisión Regional del Norte (Unidad 7) del Servicio Penitenciario Federal.

La medida fue ordenada por el Equipo Fiscal N° 14 y ejecutada por personal del Departamento de Investigaciones Complejas, que concretó el traslado de los imputados ,previo examen médico en la División Sanidad Policial.

La causa se originó tras la denuncia por la desaparición del joven de Puerto Tirol, cuyo paradero continúa siendo motivo de intensas tareas de búsqueda e investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.

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