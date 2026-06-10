QUITILIPI DEMORARON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE DURANTE UN CONTROL POLICIAL

La intervención fue realizada por efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas durante un operativo de control e identificación de personas.

El procedimiento se llevó a cabo esta mañana alrededor de las 11, en la intersección de las avenidas Chaco y Formosa, en el barrio La Tablada de Quitilipi. Durante las tareas de prevención, los agentes identificaron a un hombre de 32 años y verificaron sus datos a través del Sistema de Gestión Biométrico (SIGEBI).

Como resultado de la consulta, el sistema arrojó un pedido de aprehensión vigente solicitado por la Fiscalía Antidrogas N° 2 de Resistencia, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Ante esta situación, el ciudadano fue conducido a la unidad policial correspondiente, donde se realizaron las actuaciones judiciales de rigor y quedó a disposición de la magistratura interviniente.

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