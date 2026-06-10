CASTELLI: MÁS SEGURIDAD VIAL PARA UNA DE LAS ARTERIAS MÁS TRANSITADAS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Juan José Castelli inició la colocación de reductores de velocidad sobre calle Esteban Maradona y calle Salta , una de las arterias de mayor circulación vehicular de la ciudad.

Esta importante vía, pavimentada durante la actual gestión municipal con el objetivo de conectar distintos barrios y mejorar la accesibilidad de toda la zona de influencia, se ha convertido en un corredor de intenso tránsito diario.

Por tal motivo, y a través de la Secretaría de Obras Públicas, se llevan adelante trabajos de instalación de reductores de velocidad debidamente señalizados, con el fin de fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y promover una circulación más ordenada.

Desde el municipio se solicita a conductores, motociclistas y ciclistas respetar las señales de tránsito y reducir la velocidad al transitar por el sector, contribuyendo así al cuidado y la seguridad de todos los vecinos.

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