EDUCACIÓN INFORMA EL INICIO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A ATENEOS DIDÁCTICOS

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que este viernes 12 de junio se dará inicio al proceso de acreditación del pago correspondiente a los docentes que participaron de la propuesta de Ateneos Didácticos en Alfabetización 2025.

En esta primera etapa, la acreditación alcanzará a docentes de las regiones educativas 1 a 6, conforme al cumplimiento de las instancias administrativas y de validación necesarias para garantizar la correcta asignación de los recursos.

Durante los próximos días, la cartera educativa comunicará el cronograma de acreditación correspondiente a los ateneístas de las restantes regiones.

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