FONTANA SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA ABANDONADA Y BUSCAN A SU PROPIETARIO

El rodado fue hallado sobre la vereda de una vivienda. La Policía inició actuaciones para determinar su procedencia y establecer quién es su legítimo dueño.

El procedimiento se realizó durante la mañana alrededor de las 11, luego de que efectivos policiales fueran alertados a través del sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un rodado abandonado en avenida Chaco.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien manifestó haber observado la motocicleta estacionada sobre la vereda de su domicilio desde las primeras horas del día, desconociendo quién la habría dejado allí.

Tras realizar averiguaciones con vecinos de la zona sin obtener información sobre el origen del vehículo, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas.

Posteriormente, se verificaron los datos del rodado en los sistemas policiales, constatándose que no registra pedido de secuestro ni impedimento de circulación vigente.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la motocicleta permanecerá bajo resguardo en la unidad policial mientras continúan las tareas investigativas destinadas a establecer su procedencia y localizar a su legítimo propietario.

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