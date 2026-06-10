PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIONES DETUVIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR UNA CAUSA DE ABUSO SEXUAL AGRAVADO

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Delitos Contra las Personas, quienes lograron localizar y detener al sospechoso tras tareas investigativas y de vigilancia.

La medida fue llevada a cabo esta mañana alrededor de las 10, luego de que personal especializado realizara tareas investigativas para establecer el paradero del sospechoso de 33 años, sobre quien pesaba un pedido de detención dispuesto por el Equipo Fiscal N° 6.

Tras obtener información sobre su ubicación, efectivos implementaron tareas de vigilancia discreta que permitieron localizar y demorar al involucrado. Posteriormente fue trasladado para las diligencias de rigor y puesto a disposición de la magistratura interviniente.

Finalmente, conforme a lo ordenado por la Fiscalía actuante, se notificó su aprehensión y fue alojado en una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia.

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