CAPITÁN SOLARI: REACTIVAN OBRAS DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA CASA PROPIA CON FONDOS PROVINCIALES

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), reactivará las obras de viviendas correspondientes al programa Casa Propia en la localidad de Capitán Solari, en el marco del Programa Provincial de Construcción de Viviendas.

Con ese objetivo, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, recorrió el avance de los trabajos junto al concejal José Luis Colzera y destacó la decisión del gobernador Leandro Zdero de recuperar proyectos habitacionales que permanecían paralizados, garantizando su continuidad mediante financiamiento provincial.

“Esta iniciativa representa un paso fundamental para retomar obras que estaban detenidas, generar empleo local y dinamizar la actividad económica en la comunidad”, señaló Berecoechea.

La reactivación de estas unidades habitacionales permitirá dar respuesta a la demanda de viviendas de numerosas familias de Capitán Solari, fortaleciendo además el desarrollo urbano de la localidad.

Desde el organismo provincial remarcaron que las obras serán ejecutadas íntegramente con recursos de la Provincia, reafirmando el compromiso de avanzar con una política habitacional federal que llegue a cada rincón del territorio chaqueño.

De esta manera, el IPDUV continúa impulsando acciones concretas para garantizar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de las familias, priorizando la finalización de proyectos que habían quedado inconclusos.

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