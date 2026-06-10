FONTANA: AVANZA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BANDERAS ARGENTINAS

La empresa Sameep, en conjunto con la Municipalidad de Fontana, continúa ejecutando la obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio Banderas Argentinas, una intervención que beneficiará a alrededor de 70 familias y permitirá fortalecer el servicio en un sector en constante crecimiento.

Los trabajos contemplan la extensión de 300 metros de cañerías, el reemplazo de tramos deteriorados de la red existente, la realización de nuevas conexiones domiciliarias y la instalación de válvulas de operación para optimizar el funcionamiento del sistema de distribución.

La obra se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración Mutua y Asistencia firmado entre Sameep y la Municipalidad de Fontana, reafirmando el compromiso conjunto de ambas instituciones de ampliar el acceso a los servicios esenciales y acompañar el desarrollo urbano de la ciudad.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Seguimos trabajando de manera articulada con los municipios para brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad. Esta ampliación permitirá mejorar la cobertura del servicio de agua potable y acompañar el crecimiento de un sector que requiere nuevas obras de infraestructura”, señaló.

Asimismo, remarcó que la extensión de redes forma parte de una planificación integral orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria en toda la provincia. “Cada obra representa más acceso, más inclusión y mejores condiciones para el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro objetivo es continuar llegando con soluciones a cada rincón del Chaco”, agregó.

En cuanto a las responsabilidades de ejecución, Sameep tiene a su cargo la dirección técnica, supervisión y desarrollo de la obra, además de los empalmes, pruebas hidráulicas y la posterior puesta en funcionamiento del sistema. También es responsable de la aprobación de los materiales y procedimientos técnicos correspondientes.

Por su parte, la Municipalidad de Fontana aporta los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y llevará adelante la restitución de la infraestructura afectada, incluyendo calles, veredas y accesos, además de brindar apoyo logístico y acompañamiento comunitario.

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