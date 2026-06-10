EL GOBIERNO PROVINCIAL CAPACITÓ A PERSONAL DE RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES EN MANIPULACIÓN SEGURA DE ALIMENTOS

En el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor y de las actividades por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Gobierno del Chaco llevó adelante una capacitación sobre Manipulación Segura de Alimentos destinada al personal de residencias para personas mayores de toda la provincia, tanto del ámbito público como privado.

La jornada fue organizada de manera conjunta por los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, con el objetivo de fortalecer los estándares de cuidado y garantizar una alimentación segura y de calidad para los residentes.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Gabriela Madzarevich, destacó la importancia de la formación continua de quienes trabajan diariamente con adultos mayores. “El objetivo es formar a los cuidadores y a todos los trabajadores que acompañan a las personas mayores, fortaleciendo las herramientas necesarias para brindar una atención integral y de calidad”, expresó.

Por su parte, la directora del Sistema Integral Gerontológico, Cecilia Orosco, señaló que la propuesta forma parte de una estrategia integral de protección y promoción de derechos de las personas mayores. Además, remarcó que la correcta manipulación de alimentos resulta fundamental para prevenir enfermedades y preservar la salud de quienes residen en estas instituciones.

La capacitación contó también con la participación de la Dirección de Bromatología del Ministerio de Salud Pública. Su titular, Pedro Rivero, recordó que la formación en manipulación segura de alimentos constituye un requisito obligatorio establecido por el Código Alimentario Argentino para todas las personas vinculadas a la elaboración, manipulación o distribución de alimentos.

Desde el Gobierno Provincial ratificaron la continuidad de las políticas públicas destinadas a la protección y promoción de los derechos de los adultos mayores. En ese marco, se anunció la realización de una mesa de especialistas para debatir el abordaje gerontológico actual y el lanzamiento de nuevas capacitaciones, entre ellas el Curso de Auxiliares Gerontológicos y una formación para Operadores Gerontológicos de toda la provincia, articulada a través del sistema social Ñacheq.

Asimismo, se recordó que continúa vigente la Línea 108 gratuita, destinada a brindar asistencia, contención y protección a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad o de calle. También pueden realizar consultas de manera presencial en las oficinas de la Subsecretaría de Protección, ubicadas en avenida 25 de Mayo y calle 1 de Resistencia.

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