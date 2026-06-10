INSSSEP: ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE AFILIADOS DEL FAC

La medida forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de los servicios que lleva adelante el organismo. El trámite se realizará de manera progresiva y, en la mayoría de los casos, no requerirá gestiones presenciales.

En el marco del proceso de reorganización administrativa, tecnológica e institucional que impulsa el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), la Gerencia de la Obra Social informó que pondrá en marcha una actualización de datos de los afiliados que cuentan con cobertura del Fondo de Alta Complejidad (FAC).

La iniciativa tiene como objetivo optimizar la gestión de la información, fortalecer el seguimiento de los pacientes y garantizar una administración más eficiente de las prestaciones que brinda el organismo.

Para llevar adelante este proceso, se establecieron dos modalidades de actualización de acuerdo con la fecha de incorporación al programa.

Los afiliados incorporados al Fondo de Alta Complejidad a partir del 1 de julio de 2025 serán actualizados de manera automática, por lo que no deberán realizar trámites ni presentaciones presenciales.

En tanto, para quienes fueron incorporados con anterioridad a esa fecha, la Obra Social realizará una revisión integral de los antecedentes obrantes en el organismo, incluyendo documentación médica, estudios complementarios, prácticas realizadas y demás información disponible en los registros institucionales.

En aquellos casos en que sea necesario completar o actualizar documentación, los afiliados serán contactados oportunamente a través de los canales oficiales habilitados.

Canales oficiales

Toda comunicación vinculada al proceso se realizará exclusivamente mediante la plataforma Tu Gobierno Digital y el correo electrónico institucional registrado por el afiliado.

Desde el organismo remarcaron la importancia de mantener actualizados los datos de contacto y consultar periódicamente las notificaciones emitidas por los canales oficiales, a fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso.

No será necesario concurrir a las oficinas

La Gerencia de la Obra Social aclaró que los afiliados alcanzados por esta actualización no deberán asistir ni a la sede central del INSSSEP ni a las delegaciones del organismo para realizar trámites relacionados con esta instancia.

En caso de requerirse información complementaria, estudios médicos o documentación respaldatoria, cada afiliado será notificado de manera individual a través de la plataforma Tu Gobierno Digital correspondiente al titular.

Con esta medida, el INSSSEP continúa avanzando en acciones destinadas a modernizar sus servicios y brindar una atención cada vez más ágil, transparente y eficiente a sus afiliados.

Relacionado