LAS GARCITAS REALIZARON ALLANAMIENTOS POR ABIGEATO TRAS LOS PASOS DE DOS HERMANOS INVESTIGADOS

Las intervenciones se llevaron a cabo hoy por la mañana en el Barrio Nuevo y Barrio 14, que serían donde viven los dos presuntos autores.

Entre las 9 y las 12 de la mañana durante los procedimientos se secuestró documentación de interés para la causa, mientras continúan las tareas para dar con el paradero de los dos ciudadanos investigados.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Departamento de Seguridad Rural General San Martín y personal de la Sección Rural La Dificultad, junto al Ayudante Fiscal interviniente, en el marco de una causa por “Supuesto Abigeato y Falsificación de Documentos”.

Al tomar conocimiento una comisión policial realizó dos allanamientos en distintos domicilios de la localidad de Las Garcitas, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado de Garantías de General San Martín.

Durante la primera diligencia, los efectivos obtuvieron resultado positivo y procedieron al secuestro de un certificado guía de traslado considerado de interés para la investigación. En tanto, el segundo allanamiento arrojó resultado negativo.

Finalmente, los investigadores continúan con las tareas para lograr la localización de los presuntos implicados y avanzar con el esclarecimiento de la causa.

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