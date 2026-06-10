INVESTIGACIONES SECUESTRARON EN CORRIENTES UN AUTO VINCULADO A UN ROBO OCURRIDO EN RESISTENCIA

El vehículo fue localizado tras varias semanas de investigación y un trabajo coordinado entre policías de Chaco y Corrientes.

Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad secuestraron un automóvil que estaría relacionado con un robo ocurrido el pasado mes de mayo en una vivienda de Resistencia.

La investigación comenzó luego de que un ciudadano de 68 años denunciara la sustracción de diversos elementos de valor desde su domicilio. A partir de allí, los agentes llevaron adelante tareas investigativas que incluyeron entrevistas, relevamiento de información y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Gracias a ese trabajo, los efectivos identificaron el vehículo en el que se habrían movilizado los presuntos autores del hecho, un Peugeot 308 Allure de color blanco. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el rodado estaba registrado en la provincia de Corrientes.

Con esta información, una comisión policial se trasladó hasta esa provincia para continuar con las tareas de campo.

Finalmente, esta mañana con la colaboración de la Policía de Corrientes, el automóvil fue localizado en el barrio La Chola de la capital correntina y secuestrado por disposición judicial.

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