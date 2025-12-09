VESTIDO CON EL MAMELUCO DE YPF, JAVIER MILEI LLEGÓ A OSLO: CÓMO SIGUE SU AGENDA
El Presidente arribó este martes a la capital de Noruega, donde el miércoles acompañará a la líder opositora de Venezuela, Corina Machado, a recibir el Nobel.
Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Oslo
Miércoles 10 de diciembre
- 9:00 hs – Participación del Presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado
- 11:30 horas – Encuentro del Presidente Milei con su Majestad el Rey Harald V
- 13:10 hs – Encuentro con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre
- 16:00 hs – Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina
Jueves 11 de diciembre
- 9.30 hs Llegada al país del Presidente Javier Milei