Vestido con el mameluco de YPF, Javier Milei llegó a Oslo: cómo sigue su agenda

El presidente Javier Milei arribó este martes por la tarde a la ciudad de Oslo, Noruega, para comenzar con la agenda de su nuevo viaje internacional que contará con su participación en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora de Nicolás Maduro.

Tal cual estaba previsto, Milei partió el lunes por la noche en un vuelo especial hacia la capital noruega acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, según confirmaron fuentes del Gobierno.

llegó al Grand Hotel vestido con un mameluco y una campera de YPF. Y también como había sido anticipado, el mandatario llegó en horas de la tarde del martes. Según las fotos que trascendieron, el libertario

Se estima que el Presidente descanse en lo que resta del martes, ya que iniciará sus actividades en ese país recién este miércoles por la mañana, justamente acompañando a la líder opositora de Venezuela.

La participación de Milei en el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado fue informada el domingo por Elisa Trotta, dirigente opositora venezolana residente en Argentina, a través de un posteo en la red social X. La información fue ratificada horas más tarde por el Gobierno.