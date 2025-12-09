LIONEL MESSI FUE ELEGIDO EL «JUGADOR MÁS VALIOSO» DE LA MLS 2025 TRAS UNA TEMPORADA RÉCORD: SUS NÚMEROS

Los finalistas y un triunfo contundente en la votación

Entre los otros candidatos al premio figuraban Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC). En otro año, cualquiera de ellos hubiese tenido opciones de pelear por el galardón, pero el dominio del rosarino inclinó por completo la balanza.

La MLS informó que Messi obtuvo el 70% de los votos totales. Consiguió el 83% de los votos de los medios, el 55% entre los jugadores y el 73% entre los clubes. Dreyer, con apenas un 11%, quedó en segundo lugar. Con su segundo MVP consecutivo, el 10 continúa ampliando su impacto en el fútbol de Estados Unidos y reafirma su estatus como pieza central del proyecto deportivo del Inter Miami. El desafío ahora será sostener este nivel en una temporada 2026 que ya genera expectativas en toda la liga.