Inter vs. Liverpool, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Inter y Liverpool protagonizarán uno de los compromisos más esperados de la sexta fecha de la fase regular de la Champions League 2025-2026. El encuentro, que se disputará este martes desde las 17:00 en el imponente estadio Giuseppe Meazza, representa para el conjunto italiano una oportunidad ideal para consolidarse en los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Para los ingleses, en cambio, es una cita que llega en medio de dudas, irregularidades y cuestionamientos hacia su entrenador, Arne Slot.