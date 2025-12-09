RESISTENCIA HALLAN SANO Y SALVO A UN JOVEN DESAPARECIDO EN SAENZ PEÑA

Este martes a las 13:45, fue hallado sano y salvo a Carlos David Acevedo Cancelarich de 23 años.

El joven era buscado desde el día domingo 7 del corriente mes y año horas 19 y fue hallado en un domicilio del Barrio Mitre de Sáenz Peña, por los agentes de la Comisaria Sexta de esa ciudad.

Finalmente informaron a la Fiscalía en turno quien ordeno se desactive el protocolo de actuación policial en materia de desaparición de personas.

