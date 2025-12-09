La decisión que evalúa Riquelme tras la eliminación de Boca ante Racing: ¿se va Úbeda?

Hasta antes de la caída ante Racing, la idea del Consejo era respaldar al entrenador y sostenerlo de cara al 2026. Según trascendió en las últimas horas, existía incluso la intención de renovar la confianza en su trabajo. Pero la derrota cambió el clima y abrió un escenario de incertidumbre total. Por ahora, no hay una resolución tomada. Los próximos días serán determinantes para saber si Úbeda seguirá al mando del plantel o si Boca comenzará a buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada.