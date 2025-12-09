Culminó exitosamente el curso de capacitación odontológica en Analgesia Inhalatoria y Control de Ansiedad con Óxido Nitroso-Oxígeno, un hecho histórico para la odontología argentina, ya que el Chaco se convirtió en la primera provincia del país en otorgar carácter habilitante para la práctica de la Sedación Consciente Inhalada.

Los 28 profesionales egresados son pioneros en esta técnica, avalados por el Ministerio de Salud Pública, el Colegio de Odontólogos del Chaco y el Círculo Odontológico. El proyecto, concebido bajo una articulación público-privada, abre un nuevo camino para que esta práctica segura y probada llegue a distintas regiones del país, con su centro de referencia en la provincia del Chaco.

Para alcanzar este logro, se contó con el acompañamiento de la empresa Grimberg Dentales SA, responsable de gestionar ante ANMAT la habilitación de dos equipos de óxido nitroso destinados a la red pública odontológica. Dichos equipos fueron donados por ABASCO (Asociación Brasilera de Analgesia Inhalatoria y Sedación Consciente), entidad con más de dos décadas de trayectoria, representada en el acto por su presidente, el prof. Dr. César Ríos de Almeida.

El ministro de Salud del Chaco, Dr. Sergio Rodríguez, expresó su emoción por este avance, destacando que la iniciativa nació junto al inicio de la actual gestión provincial, con el objetivo de mejorar el acceso seguro a prácticas odontológicas para personas con discapacidad y pacientes autistas.

Rodríguez subrayó que la sedación consciente inhalada, ampliamente utilizada en distintos países desde hace más de 20 años, permite reducir la ansiedad y facilitar la atención de pacientes con necesidades especiales. “Estamos incorporando una técnica moderna, segura y validada en el mundo, que transforma la experiencia del paciente y amplía las capacidades del sistema de salud”, afirmó.

Este logro consolida a la provincia del Chaco como referente nacional en innovación odontológica y marca un nuevo capítulo en la ampliación de servicios de salud accesibles y seguros.