ALERTA EN EUROPA: VOLVIÓ EL BARBIJO Y EL CONFINAMIENTO A REINO UNIDO POR BROTE DE INUSUAL GRIPE
Se trata de la gripe H3N2, cuya tasa de contagio hizo colapsar a los hospitales. Las autoridades recomendaron el aislamiento en caso de síntomas.
El hemisferio norte enfrenta una situación de salud inesperada debido a la propagación de una cepa específica de la gripe estacional: la variante H3N2 (subclado K). Este subtipo ha provocado un incremento de casos más allá de lo habitual para la temporada, forzando a múltiples naciones a intensificar sus protocolos de salud pública.
El inusual repunte está ejerciendo una fuerte presión sobre la infraestructura sanitaria, con hospitales y clínicas lidiando con una mayor afluencia de pacientes. Un claro ejemplo de esta sobrecarga se observa en el Reino Unido, donde las cifras de ingresos hospitalarios relacionados con la gripe han escalado drásticamente, registrando un aumento interanual del 56% en las últimas semanas.
Ante este panorama, las autoridades sanitarias están emitiendo recomendaciones clave, incluyendo el consejo de aislarse inmediatamente en caso de presentar síntomas gripales, con el objetivo de contener la transmisión y aliviar la tensión en el sistema de salud.