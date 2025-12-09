RIVER SE COMPLICA: EL MOTIVO QUE LO ALEJA DEL PRÓXIMO MUNDIAL DE CLUBES
Sin Libertadores 2026, el Millonario no sumará puntos y uno de los finalistas del Clausura estirará la ventaja en el ranking Conmebol.
River terminó el año sin títulos, con golpes duros en todas las competencias y, como consecuencia, relegado a la Copa Sudamericana 2026. La ausencia en la Copa Libertadores no solo implica una pérdida económica significativa, sino también un impacto a largo plazo: el Millonario quedará rezagado en la clasificación para el próximo Mundial de Clubes.
El ranking que Conmebol utiliza para repartir dos de sus seis cupos (cuatro van para campeones) contabiliza lo hecho entre 2025 y 2028 en la Libertadores. Y ahí aparece el principal problema: River no sumará en 2026, un año completo perdido en la carrera por un lugar en 2029.
La eliminación de Gimnasia en semifinales del Clausura generó un efecto colateral directo. El campeón —Racing o Estudiantes— clasificará a la Libertadores 2026, y ambos ya están por encima de River en la tabla. Aunque no hagan una gran campaña, cualquier punto que consigan ampliará la brecha. Para peor, el Xeneize—que hoy tiene 0 puntos— jugará la Libertadores 2026 y, por potencial, podría empezar a escalar rápidamente, agregando un competidor más en la discusión por las plazas disponibles.
Cómo afecta la última Libertadores de River
En la edición 2025 del certamen continental, River tuvo un rendimiento flojo: solo 12 puntos en fase de grupos, ningún triunfo en duelos de eliminación directa y un lugar marginal en el balance de cuartos de final. Sumó, pero muy poco, y ahora no tendrá cómo compensarlo.
Los clasificados hoy al Mundial 2029
Con Flamengo adentro por ser campeón 2025, las otras cinco plazas —si el corte fuera ahora— quedarían en manos de:
-
Palmeiras (BRA) – 40
-
Flamengo (BRA) – 39 Clasificado
-
Liga de Quito (ECU) – 35
-
Racing (ARG) – 35
-
Estudiantes (ARG) – 28
-
Peñarol (URU) – 20 (entra por límite de cupos por país)
Detrás aparece River, con 23 puntos, superado no solo por Racing y Estudiantes, sino también por Vélez (24). Sin Libertadores 2026, la distancia con todos ellos seguirá creciendo. El Millonario necesitará un 2027 y 2028 casi perfectos en la Copa para recuperar terreno. Pero, de momento, la final Racing–Estudiantes ya representa otra mala noticia en un año que dejó más dudas que certezas en Núñez.