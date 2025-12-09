River se complica: el motivo que lo aleja del próximo Mundial de Clubes

La eliminación de Gimnasia en semifinales del Clausura generó un efecto colateral directo. El campeón —Racing o Estudiantes— clasificará a la Libertadores 2026, y ambos ya están por encima de River en la tabla. Aunque no hagan una gran campaña, cualquier punto que consigan ampliará la brecha. Para peor, el Xeneize—que hoy tiene 0 puntos— jugará la Libertadores 2026 y, por potencial, podría empezar a escalar rápidamente, agregando un competidor más en la discusión por las plazas disponibles.