La frase de Miguel Merentiel que trae calma en Boca luego de los rumores de su salida

En la actual estructura de Boca no hay jugadores intransferibles, pero cualquier partida dependerá de una oferta concreta que llegue a las oficinas de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado. Por ahora, eso no ocurrió. Además, el propio Merentiel dejó hace un mes una declaración que hoy toma mayor relevancia. Luego del triunfo en el Superclásico ante River, el exfutbolista de Palmeiras fue contundente en rueda de prensa: “Estoy muy feliz acá, siempre se lo transmito a todo el mundo. Mi deseo es quedarme acá», expresó el futbolista que viene siendo uno de los preferidos de los hinchas por todo el nivel demostrado en las últimas competencias.