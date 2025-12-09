EL PROYECTO DE BONOS DE CONSOLIDACIÓN 2025 PASÓ A COMISIÓN

Tal como habían adelantado desde el bloque del PJ, la Cámara de Diputados del Chaco no aprobó este martes, en sesión extraordinaria, el proyecto de consolidación de deudas de la provincia, que finalmente pasó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El proyecto contempla la emisión de Bonos de Consolidación por hasta 300 mil millones de pesos, para reprogramar deudas.

La otra iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que implicaba la modificación de la Ley 1115-C para incorporar la participación privada y la pública privada para las inversiones portuarias, tuvo el mismo destino.

Los proyectos tuvieron ingreso formal, pero al no contar con el apoyo de al menos 22 votos para su tratamiento sobre tablas y aprobación, pasaron a comisión.

La sesión extraordinaria se inició con quórum, por la presencia de la mayoría de los legisladores del oficialismo y la oposición. Inmediatamente, el presidente del bloque oficialista, Sebastián Lazzarini, propuso que ambos proyectos sean ingresados y que pasen a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su tratamiento, debido a que consideraban que no contaban con los votos necesarios para debatir las iniciativas en la cámara.

Asimismo, el diputado radical propuso además que como este miércoles 10 de diciembre, sigue constituido el actual cuerpo legislativo, se pida una reunión extraordinaria de la comisión de Haicenda para tratar ambos proyectos.

Sin embargo, el bloque opositor adhirió al ingreso de los proyectos, pero pidió que sean debatidos con la nueva conformación de la comisión, con los nuevos legisladores.

Finalmente, el oficialismo aceptó esta moción, y propuso que la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesta sea el lunes próximo, a las 10.30, para el tratamiento de ambos proyectos, ya con la nueva conformación legislativa.