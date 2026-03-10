UNCAUS ABRE INSCRIPCIONES PARA BECAS DE SU COMEDOR UNIVERSITARIO

Las inscripciones a las becas de comedor de Uncaus iniciaron el 9 de marzo y se extenderán hasta el 17 de marzo inclusive, con cupos limitados.

Se darán a conocer los estudiantes que resulten beneficiados el 1 de abril y desde el mismo día al 3 de abril, se podrán presentar reclamos. El comedor universitario comenzará a funcionar el 6 de abril.

La Uncaus entregará a los adjudicados en concepto de becas en el comedor universitario, un almuerzo diario de lunes a viernes con excepción de los días feriados, que puede ser de consumo en el lugar o mediante retiro por el sector.

Estas becas están destinadas a cooperar desde el ámbito académico para beneficio de la comunidad que pertenece a la Universidad, posibilitando o facilitando la obtención de esta clase de beca a aquellos alumnos que carezcan de recursos económicos necesarios y se hagan merecedores del beneficio, en razón de cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de la beca, siendo los mismos evaluados.

La documentación que deberán presentar los estudiantes interesados en la Secretaría de Bienestar Estudiantil es la siguiente: completar formulario on-line https://forms.gle/jTa6rzqBHwmz72fA8 , fotocopia de D.N.I., constancia impresa de alumno regular, constancia impresa de CUIL, certificación negativa de Anses (donde se detalle que no posee becas nacionales) y copia de recibo de sueldo del grupo familiar o declaración jurada de ingresos, donde se detalle que no debe superar los dos salarios mínimos vitales y móviles.

La documentación deberá estar completa y se debe presentar de lunes a viernes, en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de 7 a 20 horas.

CONSULTAS Y MAYOR INFORMACIÓN

Quienes deseen realizar consultas pueden hacerlo en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de lunes a viernes, de 7 a 20 horas, por instagram @bienestarestudiantil.uncaus o whatsapp: 3644301226