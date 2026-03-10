IPRODICH; HASTA EL 20 DE MARZO INSCRIBEN A LA CAPACITACIÓN PARA PRESTADORES

citación será gratuita y voluntaria, y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, estará a cargo de profesionales provenientes de la ciudad de Buenos Aires.

La inscripción se realiza en Monteagudo 1640, en Resistencia, hasta el viernes 20 de marzo. La capacitación será virtual y tendrá una duración de 5 meses.

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) presentó este martes un programa de capacitación destinado a prestadores de toda la provincia, con el objetivo de optimizar los servicios y las prácticas médicas vinculadas a la atención de personas con discapacidad y, de esta manera, mejorar su calidad de vida.

La presidente del organismo, Ana María Mitoire, informó que los prestadores pueden inscribirse hasta el 20 de marzo en la sede del IPRODICH, ubicada en Monteagudo 1640 de la ciudad de Resistencia. Asimismo, explicó que la modalidad de cursado será mayormente virtual, aunque se realizarán tres encuentros presenciales programados en distintos puntos de la provincia.

En este sentido, señaló que debido a la cantidad de prestadores que se espera capacitar, el programa se desarrollará en dos cohortes: la primera comenzará en abril y se extenderá hasta agosto, mientras que la segunda iniciará en agosto y finalizará en diciembre.

Mitoire detalló que la capacitación se estructura en tres ejes principales: la autodeterminación de las personas con discapacidad, los servicios y apoyos que se les brindan, y la medición de las prácticas médicas en relación con la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios.

En esa línea, explicó que se realizará una evaluación de cada persona con discapacidad desde el inicio de la prestación hasta su finalización, con el fin de determinar si efectivamente se produjo una mejora en su calidad de vida.

Respecto a la necesidad de actualizar conocimientos, la titular del IPRODICH señaló que el organismo trabaja con instituciones habilitadas bajo un marco básico aprobado hace más de 30 años, el cual fue modificándose con el tiempo a medida que se ampliaron los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, destacó la importancia de avanzar en la actualización y formación de los prestadores.

