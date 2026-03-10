EL IPDUV YA ENTREGÓ MÁS DE 5.400 TÍTULOS DE PROPIEDAD EN TODA LA PROVINCIA

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que ya se superó la entrega de 5.400 títulos de propiedad en toda la provincia del Chaco, en el marco del proceso de regularización dominial que el organismo viene impulsando en distintos municipios.

Este avance representa un paso clave en la reparación de una deuda histórica del Estado con miles de familias chaqueñas que durante años aguardaron acceder a la documentación que les otorga seguridad jurídica sobre sus viviendas.

La política de ordenamiento territorial y regularización de la propiedad se desarrolla en diferentes localidades de la provincia, alcanzando a familias que, en muchos casos, esperaron más de 40 años para recibir el documento que certifica legalmente la titularidad de sus hogares.

Desde el organismo destacaron que la entrega de estos títulos no solo garantiza derechos, sino que también brinda estabilidad y previsibilidad a las familias, permitiéndoles consolidar su patrimonio y proyectar un futuro con mayor seguridad.

Con más de 5.400 títulos otorgados, el IPDUV reafirma su compromiso de continuar avanzando en la regularización dominial y ampliando el acceso al derecho pleno a la vivienda para los chaqueños.

Asimismo, se informó que los adjudicatarios del Gran Resistencia que requieran retirar su título de propiedad o necesiten asesoramiento para iniciar el trámite podrán acercarse a la oficina del Registro Notarial del organismo, ubicada en avenida Sarmiento 1801, de lunes a viernes en el horario de 7 a 12.30.

Relacionado