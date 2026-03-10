ESTABA DURMIENDO Y SE PRENDIÓ FUEGO SU COLCHÓN: TERMINÓ HERIDO

En la mañana de este martes, alrededor de las 9, personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras intervino en un incendio en un domicilio particular, ubicado sobre la calle Brown al 5100, en el barrio Villa Emilia.

Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la veracidad del siniestro y solicitaron la presencia urgente de los Bomberos Voluntarios. Una dotación trabajó en el sitio y logró sofocar el foco ígneo de manera inmediata.

El morador de la vivienda, un hombre de 35 años, relató a las autoridades que se despertó repentinamente al notar que uno de sus colchones estaba en llamas, aunque manifestó desconocer las causas que originaron el fuego.

Incendio en Villa Emilia.

A raíz del hecho, el propietario sufrió lesiones y se dirigió por sus propios medios al Hospital Eva Perón, para recibir asistencia médica. En cuanto a la estructura edilicia, se registraron diversos daños materiales.

En el lugar se labró un acta de constatación y se dio intervención a la Fiscalía Penal N° 10 en turno, que dispuso la elevación de las actuaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.