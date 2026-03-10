CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN DE GLAUCOMA 2026

Es organizada todos los años por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG) y la Fundación para la Investigación de Glaucoma (FIG).

Se llevará a cabo el viernes 13 de marzo de 2026 en más de 130 centros de salud públicos y privados de casi todo el país.

Se trata de una acción preventiva en salud ocular destinada a concientizar sobre esta enfermedad que afecta a más de un millón de argentinos y argentinas, aunque se estima que la mitad no lo sabe.

Buenos Aires, febrero de 2026 – El viernes 13 de marzo se desarrollará la 26° edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, durante la cual, hospitales y centros médicos adheridos atenderán de forma gratuita y por orden de llegada a todas las personas, de todas las edades, que se acerquen voluntariamente a la consulta.

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que consiste en una lesión irreversible del nervio óptico que conlleva una pérdida progresiva del campo visual. La causa principal es una alta presión intraocular, aunque también existen otros factores de riesgo como la diabetes, antecedentes familiares o hipertensión arterial.

Durante ese día, los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar la enfermedad. Para chequear la sede más cercana y el horario de atención, ingresar a www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026.

Esta iniciativa se organiza desde 1997 gracias al apoyo fundamental de oftalmólogos argentinos y de distintas empresas de la industria oftalmológica. En la actualidad, son sus coordinadores los doctores Daniel Grigera, Alejo Peyret, María Angélica Moussalli y Javier Casiraghi.

“Dado que esta enfermedad no presenta síntomas ni molestias en su fase inicial, las personas afectadas desconocen que la padecen. Por esta razón, se la suele calificar como el “ladrón silencioso de la visión”. Pero hay una buena noticia: con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conservan su visión, expresó el Dr. Daniel Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO.

“En caso de detectar posibles síntomas de glaucoma (presión intraocular alta o algún daño en el fondo de ojo), el oftalmólogo pedirá la realización de otros estudios para indicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Estos estudios forman parte de la consulta habitual”, aseguró el Dr. Alejo Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de AsAG.

“Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede controlar mediante diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas que reducen la presión en el ojo, pasando por láseres hasta una cirugía incisional. Es importante comprender que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible”, precisó la Dra. María Angélica Moussalli, médica oftalmóloga e integrante de la Comisión Directiva de AsAG.

“Cada año, mediante esta campaña, entre 5.000 – 8.000 personas reciben atención médico oftalmológica gratuita y en la mayoría de los casos, es la primera visita al oftalmólogo. Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares directos de glaucoma, personas que usaron o usan corticoides, personas que sufrieron traumatismos en los ojos. Por eso, es conveniente visitar al oftalmólogo al menos una vez al año”, sostuvo el Dr. Javier Casiraghi, médico oftalmólogo y ex presidente del CAO.

Hoy se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con glaucoma y detener la progresión. La mejor prevención es su detección a tiempo.

Acerca del Consejo Argentino de Oftalmología

El Consejo Argentino de Oftalmología es la institución que representa a los médicos oftalmólogos del país. Se fundó el 19 de mayo de 1962 en la ciudad de Rosario, Argentina. Sus objetivos principales son la tutela de los intereses de los oftalmólogos, el impulso a la capacitación profesional de los colegas y la defensa de la salud visual de la población. La entidad está afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde el 27 de marzo de 2013. Su sede está ubicada en Tte. Gral. Perón 1479, planta baja, ciudad de Buenos Aires.

Acerca de la Asociación Argentina de Glaucoma

Es una asociación de médicos oftalmólogos especializados en glaucoma. Su objeto comprende las siguientes actividades: a) Docencia e investigación, realización de cursos, congresos, concursos de trabajos sobre temas de la especialidad, publicaciones, información a los socios sobre trabajos de los mismos o de terceros; b) La organización o participación en campañas de difusión, prevención y asistencia, dentro del país o del extranjero; c) Asesoramiento a entidades y/o profesionales; y d) Otorgamiento de Becas de estudio, especialización e investigación.

