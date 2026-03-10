PREOCUPACIÓN POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA: VANDALIZAN INSTALACIONES DE SECHEEP EN OBRA EN EJECUCIÓN

Desde la empresa Secheep manifestaron nuevamente su preocupación por los reiterados hechos de vandalismo que afectan a la infraestructura eléctrica.

Según informaron desde la gerencia, en los últimos días se registraron daños en instalaciones de una obra que aún se encuentra en ejecución, donde personas habrían destruido componentes fundamentales del sistema eléctrico.

En esta oportunidad, los daños se produjeron en la línea de media tensión que alimentará la Chacra 113, donde fueron rotos los aisladores, elementos clave para el correcto funcionamiento y seguridad de la red.

Desde la empresa señalaron que, según lo observado, los daños serían provocados por niños, jóvenes o incluso adultos, que de manera intencional rompen parte de la infraestructura, generando perjuicios y retrasos en los trabajos que se están llevando adelante.

Además, remarcaron que el proyecto aún no pudo ser finalizado y ya sufrió actos de vandalismo, lo que obliga a realizar reparaciones y genera costos adicionales.

Desde Secheep reiteraron el pedido a la comunidad para cuidar las instalaciones eléctricas, ya que se trata de obras que buscan mejorar el servicio para los vecinos de la zona.

