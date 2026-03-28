UNA NENA DE 11 AÑOS DESCUBRIÓ A SU PADRASTRO CUANDO VIOLABA A SU HERMANA Y LO DENUNCIÓ A LA POLICÍA

Personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima. Mientras que el apresado

El acusado fue trasladado hacia la Unidad Penal N.° 44 de Batán. Foto: 0223.

Imputaron a un hombre por abusar y amenazar con un arma blanca a su ex pareja en Mar del Plata

La detención de un hombre de 29 años en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata expuso una situación de violencia de género que tuvo lugar entre la noche del 20 y la mañana del 21 de marzo. Tras evaluarse las primeras pruebas, la Fiscalía de Instrucción N.° 1 lo imputó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas.

Según los datos recabados, la víctima, una joven de 24 años, regresó a la ciudad y, debido a una tormenta que la dejó varada, decidió pasar la noche en la vivienda de su ex pareja. Durante la mañana siguiente, el hombre la agredió físicamente y la abusó sexualmente.

El hecho fue denunciado tras una llamada al 911 que informó sobre una persona armada en el domicilio. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron, la mujer relató que había sido golpeada y amenazada con un cuchillo de tipo carnicero durante una discusión.

Un hombre de 55 años había intentado interceder para proteger a la víctima, pero también fue intimidado y amenazado por el acusado. Este detalle reveló que la escalada de violencia no solo puso en riesgo a la joven, sino también a quienes intentaron auxiliarla.

En el pasado, la víctima ya había realizado una denuncia por violencia, aunque el proceso no avanzó porque ella se había mudado a otra localidad. Esta vez, tras la agresión y el abuso, pudo formalizar la acusación ante las autoridades, lo que permitió la rápida intervención policial.

Durante un allanamiento en la vivienda del imputado, los efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, junto a personal de la comisaría undécima, incautaron un teléfono móvil y ropa de cama, elementos que serán sometidos a peritajes.

El detenido, cuya identidad permanece reservada para proteger a la denunciante, se negó a declarar ante el Juzgado de Garantías. Actualmente, permanece alojado en la Unidad Penal N.° 44 de Batán. Asimismo, las fuentes judiciales informaron que el hombre cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.