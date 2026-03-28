MISIÓN NUEVA POMPEYA: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ VIVIENDAS Y ANUNCIÓ NUEVAS OBRAS HABITACIONALES

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero junto al presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea y al intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, entregaron viviendas a familias de la localidad.

Durante la actividad, el mandatario provincial destacó el avance de distintos programas que se ejecutan de manera articulada con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), con el objetivo de dar respuestas concretas a familias en situación de vulnerabilidad. “Venimos recorriendo distintas localidades como El Sauzalito y El Espinillo, y hoy estamos aquí en Misión Nueva Pompeya, acercando soluciones habitacionales a las familias. Para nosotros es fundamental que cada chaqueño pueda acceder a su vivienda”, expresó Zdero.

En ese sentido, explicó que se trabaja con diferentes modalidades, que incluyen viviendas nuevas, mejoramientos habitacionales y planes que permiten ampliar unidades existentes. Además, remarcó la implementación de un esquema de esfuerzo compartido con los municipios: la Provincia aporta los materiales y las comunas la mano de obra.

En ese sentido, el gobernador adelantó que el próximo 4 de mayo, en el aniversario de la localidad, se avanzará con nuevas soluciones habitacionales bajo esta metodología. “Estamos diversificando el acceso a la vivienda para llegar a más familias, sin intermediarios y con respuestas directas”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que las viviendas entregadas fueron destinadas a familias en condiciones críticas, incluyendo comunidades originarias y criollas, y en algunos casos con integrantes con discapacidad. “Son soluciones que llegan a quienes realmente lo necesitan, familias que muchas veces vivían en condiciones muy precarias”, agregó.

Durante el acto de las entregas de las viviendas, las familias también recibieron elementos esenciales para esta nueva etapa, por parte de la Fundación Soy Chaco.

En tanto, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, valoró el cumplimiento del compromiso asumido por la gestión provincial. “Estamos trabajando con una mirada especial hacia los sectores más vulnerables. Hoy podemos concretar la entrega de estas viviendas, que representan una mejora real en la calidad de vida de las familias”, afirmó.

Además, indicó que la selección de beneficiarios se realiza priorizando situaciones de mayor necesidad, y destacó que el sistema se sostiene gracias al aporte de los adjudicatarios que cumplen con el pago de sus cuotas.

A su turno, el intendente de Misión Nueva Pompeya celebró la concreción de las obras y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial. “Es un día muy importante para nuestra comunidad. Estas viviendas representan dignidad para muchas familias que vivían en condiciones muy difíciles”, señaló.

También remarcó que las soluciones habitacionales fueron distribuidas de manera equitativa entre familias wichí y criollas, y destacó el impacto positivo del esquema de esfuerzo compartido para ampliar el alcance de las políticas públicas.

Acompañaron esta actividad: el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la coordinadora provincial del Programa Ñachec, Tamara Silvestri; la presidente del IPRODICH, Ana Mitoire; la diputada provincial, Carina Botteri y demás funcionarios provinciales y municipales junto a vecinos de la zona.

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