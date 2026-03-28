ANSES: LOS CRÉDITOS DE MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS A LOS QUE SE PODRÍA ACCEDER
La iniciativa parte desde un grupo de legisladores de distintos bloques y tendría alcance a más de 10 millones de personas. Entraría en vigencia en el segundo semestres del 2026. Los detalles en la nota.
En medio de un contexto económico complejo, comienza a tomar forma una nueva propuesta para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelva a ofrecer créditos, aunque con una lógica distinta a la de años anteriores. El objetivo es brindar alivio a sectores vulnerables mediante préstamos accesibles destinados a ordenar deudas.
El proyecto, impulsado por legisladores de diferentes espacios, plantea utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar estos préstamos. De concretarse, podría convertirse en una herramienta clave para jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores informales que hoy enfrentan tasas elevadas en el sistema financiero tradicional.
Una propuesta que avanza en el Congreso y genera expectativa
De acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, el alcance sería amplio: podría beneficiar a alrededor de 10 millones de personas en todo el país. Esto lo posicionaría como una de las políticas de acceso al crédito más extendidas dentro del sistema previsional argentino.
De todos modos, su implementación no es inmediata. La propuesta todavía debe atravesar todo el proceso legislativo, que incluye la aprobación en Diputados y en el Senado. En ese recorrido pueden surgir cambios y discusiones que definirán si finalmente se pone en marcha o no.
Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES
- Personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE) en todo el país.
- Jubilados y pensionados del sistema SIPA con ingresos de hasta seis haberes mínimos.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas.
- Trabajadores registrados en el servicio doméstico.
- Monotributistas incluidos en las categorías A, B, C y D. C
Un cambio clave: el dinero no se entregaría directamente
Uno de los puntos que más llama la atención del proyecto es la forma en la que se otorgarían los préstamos. A diferencia de etapas anteriores, el dinero no llegaría directamente al bolsillo del beneficiario.
La propuesta plantea que ANSES envíe los fondos de manera directa a bancos o emisores de tarjetas para saldar deudas ya informadas previamente. Con este mecanismo, se busca que el crédito tenga un destino específico: reducir el nivel de endeudamiento existente y no incentivar nuevos gastos.