UNA MUJER HERIDA PIDIÓ AYUDA EN CASA DE GOBIERNO: ESTABA RETENIDA POR SU PAREJA

Este miércoles por la mañana, personal de la División Guardia asistió a una mujer que presentaba heridas cortantes en las piernas y pidió ayuda al intentar salir de la playa de estacionamiento del edificio.

Según su relato, había pasado la noche con su pareja en un inmueble cercano, donde el hombre no le permitía retirarse y la hostigaba físicamente.

El sujeto fue demorado.

Los efectivos acudieron al lugar y demoraron al presunto agresor, quien reaccionó de forma hostil al ser despertado.

La mujer, de 36 años, y el hombre, de 28, fueron trasladados para las diligencias correspondientes. La víctima se negó a radicar denuncia y a ser examinada por personal médico.