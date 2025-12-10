CENTROS DE SALUD LLEVAN A CABO CENSOS SANITARIOS EN DISTINTOS BARRIOS

Según informaron desde el Gobierno provincial, equipos sanitarios comprendidos dentro de las áreas programáticas de los barrios Villa Pegoraro, Villa Prosperidad, Villa Seitor, Barrio Chino, Villa Alta, Villa América, Villa Piccili y Villa Cortés, iniciaron actividades destinadas al relevamiento de información sanitaria, a fin de actualizar información sobre condiciones de salud y vivienda de familias de la zona.

El objetivo principal de los mismos consiste en tomar decisiones ante la actualización de servicios dentro de los efectores.

Se solicita a la población la aceptación de los recursos humanos, que se encuentran debidamente notificados con nota, DNI, y datos oficiales del centro de salud, para mayor transparencia en la gestión.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que no se solicitará datos íntimos, como DNI, y se resguardará la confidencialidad de los pacientes censados.

