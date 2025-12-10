CHACO REFUERZA LA CAMPAÑA DE USO RESPONSABLE DE ENERGÍA PARA CUIDAR EL CONSUMO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las altas temperaturas registradas en el Chaco durante la temporada de verano generan un uso más intensivo de aires acondicionados y equipos de refrigeración, lo que incrementa significativamente la demanda energética en toda la provincia. En este contexto, SECHEEP refuerza la campaña “Ahorro de Verano”, con el objetivo de promover un uso racional y eficiente de la energía, ayudando a los usuarios a reducir consumos y, en consecuencia, a atenuar el monto de sus facturas.

La campaña, presentada días atrás, ofrece información y recomendaciones prácticas para atravesar los días de calor extremo sin sobrecargar la red y optimizar el uso de los electrodomésticos. Además, apunta a evitar interrupciones por picos de demanda, prevenir sobrecargas e incluso reducir riesgos asociados a incendios rurales.

RECOMENDACIONES PARA UN CONSUMO EFICIENTE

SECHEEP difunde una serie de sugerencias simples pero efectivas para mejorar el rendimiento energético en los hogares:

-Temperatura ideal del aire acondicionado: mantener los equipos entre 24°C y 26°C. Cada grado menos incrementa el consumo en alrededor del 8%. Se recomienda apagarlos en ambientes sin uso y complementarlos con ventiladores para mejorar la circulación del aire.

-Aprovechar la luz natural y elegir tecnología LED: abrir cortinas durante el día disminuye la necesidad de iluminación artificial. Las lámparas LED consumen hasta un 80% menos y tienen mayor vida útil que las incandescentes.

-Desconectar aparatos en modo stand-by: aun “apagados”, algunos electrodomésticos consumen energía. Este consumo invisible —o “fantasma”— puede representar hasta un 10% de la factura.

-Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo: no utilizar al mismo tiempo planchas, aires acondicionados u otros equipos de gran demanda energética. Esto ayuda a reducir el consumo y evita sobrecargar la red domiciliaria.

-Planchar y lavar en horarios de menor demanda: realizar estas tareas fuera de los picos (13 a 16 y de 20 a 23) contribuye a aliviar la red eléctrica. SECHEEP recomienda hacerlo temprano por la mañana o después del atardecer. Si bien no reduce el consumo total, sí ayuda a evitar saturaciones en los horarios críticos.

Con estas acciones, SECHEEP busca acompañar a los usuarios durante la temporada de mayor exigencia eléctrica, promoviendo hábitos más eficientes y responsables para garantizar un servicio estable y seguro en toda la provincia.

