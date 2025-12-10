RESISTENCIA UN DESORDEN TÉRMINO CON EL SECUESTRO DE UN ARMA CASERA

El implicado fue demorado tras provocar desorden en la vía pública.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva del Centro Multiagencial de Emergencia intervinieron este martes alrededor de las 17 en calle Sargento Cabral al 950 aproximadamente, donde un hombre de 27 años se encontraba promoviendo desorden portando un arma de fabricación casera.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos caños de acero galvanizado uno de 40 centímetros y otro de 35 que conformaba una “tumbera”, junto a un cartucho.

El hombre fue demorado y trasladado junto al arma casera y el cartucho hacia la Comisaría Octava Metropolitana, para las actuaciones, previo paso por Medicina Legal.

El procedimiento fue caratulado como “Tenencia y portación ilegal de armas de fuego”

